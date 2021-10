Ein Kunstwerk, das auch ganz praktisch „bespielt“ werden kann, ziert das Außengelände am Standort Maikammer der Realschule plus Maikammer-Hambach. Die Skulptur „Basketballbaum“ der Berliner Künstlerin Andrea Böning ist als Siegerentwurf aus dem Wettbewerb hervorgegangen, mit dem der Landkreis Südliche Weinstraße endlich seine langwierige „Kunst-am-Bau-Affaire“ zum Abschluss brachte. Die fünf Meter hohe Skulptur aus Edelstahl besteht aus einem konischen Stamm mit sechs sprechblasenförmigen Elementen und steht auf der ovalen Fläche des hinteren Schulhofs in Richtung Tennishalle hin. Drei der ringförmigen Applikationen sollen tatsächlich auch, wie es der Titel verheißt, mit Basketballnetzen versehen werden und die Schüler dazu animieren, die Regeln des Spiels „kreativ zu verändern, aus der Spielsituation heraus zu erfinden, aufzulösen und kommunikativ neu zu verhandeln“, wie es in der Beschreibung heißt. Die Einzelformen sind dabei an Vorbilder aus Comics, Graphic Novels oder Sozialen Medien angelehnt. „Die Arbeit hat eine hohe, emotionale, identitätsstiftende Qualität“, begründet die Jury unter Vorsitz der Bildhauerin Birgid Helmy (Wiesbaden/Eltville) ihre Auswahl. Der Baum lade im Pausenhof zu Entspannung, Sport und Bewegung ein.