Verschmitzt, laut, bescheiden, leise, wild gestikulierend, den Kopf schüttelnd. So kennt man ihn am Beckenrand. Am Mittwoch feierte Peter Jacqué seinen 75. Geburtstag. Der Wasserballtrainer, ein Urgestein des SC Neustadt, wurde von seinen Jungs und Teamkollegen liebevoll geehrt.

Das Managementteam um Michael Heinz, Lars Ananias und Simone Ananias kramte im Fotoarchiv der vergangenen Jahre. Zum humorvollen Geburtssong der Gruppe „Wise Guys“ suchten sie die passenden