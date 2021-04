Es sind die keinen Schicksale, die bewegen. Zum Beispiel jenes eines Hundes, den die Schwägerin von Christine Raab vergangenen Mittwoch beim Spaziergang auf dem Leopold-Reitz-Weg oder auch Sonnenweg in Neustadt gefunden hat.

Zugegeben, es war kein echter Hund, sondern einer aus Plüsch. Aber das macht die Sache bei genauerer Betrachtung nicht weniger tragisch.

Da lag er, ganz allein, vielleicht ja aus dem Kinderwagen oder vom Fahrrad oder gar aus dem Rucksack gefallen – und sehr wahrscheinlich schmerzlich vermisst vom Besitzer oder von der Besitzerin. „Vermutlich ist ein Kind deshalb todtraurig, weil es sein Plüschtier beim Spaziergang verloren hat“, sagt Christine Raab. Deshalb habe sich ihre Schwägerin dem Tierchen angenommen und sie darum gebeten, eine Suchaktion in die Wege zu leiten. Gesucht ist also das Herrchen oder Frauchen. Und Raab sowie ihre Schwägerin geben viel dafür, dass das Plüschtier wieder seinem rechtmäßigen Besitzer übergeben werden kann: Auch im Fundbüro der Stadt sei das Tier gemeldet, „die wissen dort Bescheid, dass es bei mir ist“, so Raab.

RHEINPFALZ vermittelt Kontakt

„Er sieht unheimlich nett aus“, sagt die Neustadterin über ihren neuen und hoffentlich nur vorübergehenden Mitbewohner. Und bellen tut er auch nicht. Doch wenn er könnte, er würde wahrscheinlich herzzerreißend jaulen, weil ihm sein Zuhause fehlt. Aber dem Hündchen geht es gut, versichert Raab: „Es sitzt bei mir im Regal und wartet darauf, abgeholt zu werden.“

