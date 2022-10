Einen gelben Handhubwagen, eine sogenannte Ameise, sowie eine Gartenhacke hat die Polizei laut Bericht am Donnerstag bei einem Einsatz in Neustadt sichergestellt. „Beide Gegenstände stammen vermutlich aus einem Diebstahl“, stellen die Beamten fest. Ein 67-Jähriger hatte den Handhubwagen und die Gartenhacke durch das Stadtgebiet transportiert. Gegen den Mann hat die Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Da bis dato die Beamten keine Eigentümer ermitteln konnten, werden diese gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt, Telefon 06321 854-0, in Verbindung zu setzten.