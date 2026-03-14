Gimmeldingen punktet gerade mit der Mandelblüte, in der Neustadter Innenstadt ruft die Außengastronomie den Frühling aus. Und was macht Lachen-Speyerdorf? Das größte Neustadter Weindorf hat natürlich auch was zu bieten. Aktuell sogar eine Rarität, die allen gefällt, die gerne mal schmunzeln. Die aber auch die Gefahr birgt, Verkehrsteilnehmer so richtig zu verwirren. Um mitreden zu können, lohnt entweder ein Abstecher an die Kreuzung Pestalozzistraße und Wasserturmstraße oder eben auf die Schnelle ein Blick aufs Foto. Schnell wird dabei klar: nichts ist klar. Bei der Umleitungsstrecke für die Baustelle am Jahnplatz werden die Fahrer mutmaßlich erst in eine Einbahnstraße geschickt, die dann als Sackgasse ausgewiesen wird und zudem den Vermerk „Keine Wendemöglichkeit“ hat. Das klingt nach Spaß und Abenteuer. Ach ja: Gelten soll das alles ab 17. März. Ob vorher vielleicht doch noch jemand vorbeischaut und an den Schildern dreht und sie gegebenenfalls austauscht? Wir haben uns jedenfalls über den Lachen-Speyerdorfer Schmunzelmoment gefreut.