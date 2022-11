Die Berufsbildende Schule (BBS) in Neustadt stellt am Donnerstag, 8. Dezember, von 16 bis 19 Uhr ihr Bildungsangebot in den Bereichen Berufliches Gymnasium (Fachrichtung Technik) und Fachschule Automatisierungstechnik vor. Die Infoveranstaltung findet nach Angaben der Schule im Gebäude A in der Robert-Stolz-Straße 30 statt. Eingeladen sind alle, die sich über die beiden Bildungsangebote informieren möchten. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Homepage der Schule: www.bbs-nw.de.