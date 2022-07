45 Schüler haben am technischen Gymnasium der Berufsbildenden Schule Neustadt ihre Abiturzeugnisse erhalten. Die Übergabe der Zeugnisse – nach den Stammkursen Bautechnik, Metalltechnik, Elektrotechnik sowie Medien- und Gestaltungstechnik getrennt – ging in der Aula über die Bühne. Thomas Motz absolvierte nach Angaben der Schule sein Abitur mit der Traumnote 1,0. Insgesamt wurden 17 Schüler und Schülerinnen für Bestnoten sowie herausragende Leistungen in den verschiedenen Fachbereichen geehrt. „Eine hervorragende Leistung, die zeigt, dass es den Schülern trotz aller Widrigkeiten gelang, ihre Motivation zu bewahren“, lobt die Schulleitung.