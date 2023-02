Die Berufsbildende Schule (BBS) Neustadt erhält für ihr besonderes Engagement für Verbraucherbildung erstmals die Auszeichnung Verbraucherschule. Der Verbraucherzentrale Bundesverband würdige damit bundesweit Schulen, die jungen Menschen Kompetenzen für ihren Alltag als Verbraucher vermitteln, teilt die Schule mit. Das könne ganz verschiedene Themen betreffen wie Finanzen, Ernährung, nachhaltiger Konsum oder Medien. Die BBS Neustadt sei nun eine von bundesweit 69 neuen Verbraucherschulen und erhalte die Auszeichnung in der Kategorie Bronze für Nachhaltigkeit. Überreicht werde sie am 27. Februar in Berlin, Schutzherrin sei Bundesverbraucherschutzministern Steffi Lemke.