Was ist das Besondere an der Demokratie? Wie zeigt sich Rechtsextremismus? Antworten darauf gibt eine Ausstellung in der Berufsbildenden Schule in Neustadt. Sie kann bis 12. Juli besichtigt werden. In ansprechenden Tafeln und auf Sitzwürfeln mit Texten wird im Foyer der Berufsbildenden Schule bis zum 12. Juli die Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“ der Friedrich-Ebert-Stiftung gezeigt. Zusätzlich gibt es einen digitalen Medientisch. Schulleiter Clemens Kaesler hat die Ausstellung gemeinsam mit dem Vorbereitungsteam, den Lehrkräften Julia Geimer und Barbara Landgraf, eröffnet. Musikalisch begleitet wurde die Eröffnung von Uli Valnion und der BBS-Schulband. Michael Landgraf, Schriftsteller SPD-Stadtratsmitglied, trug ein Gedicht zu den Aufmärschen in Hambach vor und machte den Schülern Mut, sich politisch einzubringen.