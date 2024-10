Am Samstag steht der 27. Bad Dürkheimer Berglauf an. Die Anstiege summieren sich auf 510 Höhenmeter. Für die engagierten Läufer geht es um Punkte für den Pfälzer Berglaufpokal.

Organisationsleiter Michael Röper vom Laufclub Bad Dürkheim erwartet mehr als 200 Läuferinnen und Läufer zum 27. Bad Dürkheimer Berglauf. Neben Spitzenläufern der Region auch zahlreiche Hobbyläufer, denn teilnehmen kann am Samstag jeder, der sich das zutraut. Früher, vor Corona, lagen die Teilnehmerzahlen regelmäßig bei oder über 300. Heute gebe es bei den meisten Laufveranstaltungen weniger Teilnehmer als früher, so Röper.

Gestartet wird um 14 Uhr vor der Sporthalle der Berufsbildenden Schule auf der Leistadter Straße. Das Ziel am Bismarckturm auf dem Peterskopf liegt 370 Meter höher. Weil es auf 8,7 Kilometer Länge mehrmals bergab geht, summieren sich die Anstiege auf 510 Höhenmeter. Damit gilt der Dürkheimer Lauf als der anspruchsvollste innerhalb des Pfälzer Berglaufpokals, der Serie von Bergläufen rund ums Jahr von der Südpfalz bis ins Nordpfälzer Bergland.

Trailcharakter

Die mit Wurzeln, Steinen und Treppenstufen gespickte Strecke hat Trailcharakter. Sie führt erst über Wingertwege, dann auf Waldwegen und Pfaden vorbei an markanten Punkten des Naherholungsgebiets wie Schäferwarte, Römischer Steinbruch, Kaiser-Wilhelm-Turm und Teufelsstein. Besonders die „Kletterstelle“ am Geiersbrunnen, wo es kurz vor dem Ziel steil hinaufgeht, ist auch für trainierte Läufer eine Herausforderung. Der LC wird rund 20 seiner etwa 70 Helfer an problematischen Stellen positionieren, damit sich niemand verläuft.

32:02 Minuten

Die schnellsten Läufer werden nach etwa 34 Minuten im Ziel erwartet. Der Streckenrekord von 32:02 Minuten besteht seit über 20 Jahren ((Thomas Greger 1999), die Frauen-Bestmarke wurde zuletzt vor neun Jahren auf 39:31 Minuten verbessert (Melanie Noll 2015). Mit den Letzten, begleitet vom LC-Schlussläufer, wird nach etwa 1:15 Stunden gerechnet. Den Rückweg – direkt etwa 4,5 Kilometer – absolvieren die meisten Teilnehmer joggend, nachdem sie sich im Zielbereich umgezogen haben. Kleiderbeutel der Läufer werden zum Ziel transportiert.

Für den Rückweg steht auch der Linienbus um 15.43 Uhr ab Lindemannsruhe zur Verfügung.

Bei der Siegerehrung in der Sporthalle der Berufsbildenden Schule gibt es Preise für die Platzierten in allen Altersklassen. Für die engagierten Bergläufer geht es um Punkte für den Pfälzer Berglaufpokal, zu dem dies der vierte von sechs Wertungsläufen ist. Der letzte Lauf ist am 16. November der Kalmit-Berglauf ab Maikammer. Die Berglauf-Pfalzmeister werden in allen Altersklassen ermittelt.

Anmeldung

Information und Anmeldung im Internet unter www.laufclub.de. Anmeldungen sind bis Freitagabend, 18. Oktober, erwünscht, Nachmeldungen am Wettkampftag vor Ort möglich.