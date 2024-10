Der Alpenverein Neustadt veranstaltet am Freitag, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Meerspinnhalle in Gimmeldingen einen alpinen Multivisionsvortrag. Referentin Jacqueline Fritz wird ihre Zuhörer auf eine Reise unter dem Motto „Tiefes Tal – hohe Berge“ mitnehmen. „Sehen Sie sich meinen leidenschaftlichen sowie inspirierenden Vortrag über die Erlebnisse in den Bergen an und erfahren Sie mehr über die Kraft der Motivation und warum auch Rückschläge dabei helfen können, voranzukommen“, schreibt Jacqueline Fritz.

Die Südpfälzerin verknüpft ihre Lebensgeschichte mit Bergabenteuern. Als Jugendliche verlor sie ein Bein. Trotzdem besteigt sie Viertausender und überquert die Alpen. Sie wolle aufzeigen, wie man mit widrigen Umständen und schmerzhaften Rückschlägen umgehen und trotzdem um Spitzenleistungen kämpfen kann. Ein zentrales Motto von ihr lautet: „Nur durch Bewegung können wir etwas bewegen.“

Der Eintritt kostet für Mitglieder des Alpenvereins zehn Euro, Nicht-Mitglieder zahlen zwölf Euro. Schüler und Studenten bezahlen sieben Euro. Für Getränke und Brezeln wird gesorgt. Tickets können reserviert werden per E-Mail an vortraege@dav-neustadt.de. Außerdem gibt es eine Abendkasse. Weitere Informationen: www.dav-neustadt.de.