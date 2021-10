Die Polizei hat am Montagmorgen einen E-Scooter-Fahrer erwischt, der unter Drogeneinfluss unterwegs war. Vor der Kontrolle lieferte der Mann sich mit der Polizei eine kleine Verfolgungsjagd. Eine Streife wurde auf den 43-jährigen Mann aufmerksam, da er gegen 8 Uhr in der Bahnhofstraße eine rote Ampel missachtete und trotzdem weiterfuhr. Als der Mann merkte, dass er kontrolliert werden sollte, versuchte er, vor der Polizei zu flüchten. Er fuhr dazu zunächst in eine Gasse in der Nähe der Bahnhofstraße und flüchtete dann zu Fuß. Doch die Polizisten ließen nicht locker und konnten ihn wenig später einholen. Bei der Kontrolle zeigte der 43-Jährige „starke drogentypische Auffälligkeiten“. Ein Test bestätigte den Konsum von THC sowie Amphetamin und Methamphetamin.