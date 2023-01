Erneut hat die Neustadter Polizei bei einer Kontrolle einen Verkehrsteilnehmer erwischt, der unter Drogeneinfluss unterwegs war. Dieses Mal handelte es sich um einen 21-jährigen E-Scooter-Fahrer, den die Polizei am Dienstag um 7 Uhr in der Branchweilerhofstraße kontrollierte. Der Mann war auf dem Weg zur Arbeit. Bei der Aufnahme der Daten stellten die Polizisten Auffälligkeiten fest, die auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Ein Test bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Amphetamin, Metamphetamin und THC. Der 21-Jährige musste auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Sein E-Scooter wurde an eine Angehörige übergeben. Der 21-Jährige muss sich nun noch in einem Straf- sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.