Unter Drogeneinfluss ist ein Peugeot-Fahrer am Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit von der Polizei erwischt worden. Bei der Verkehrskontrolle um 7.30 Uhr in der Oswald-Wiersich-Straße bemerkten die Beamten laut Polizeibericht bei dem 35-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Deidesheim Auffälligkeiten, die auf Betäubungsmitteleinfluss hinwiesen. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommen nun mehrere Verfahren zu, und die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert. Der Fahrzeugschlüssel des 35-Jährigen wurde an einen Bekannten übergeben.

Um 11.30 Uhr wurde in der Talstraße zudem ein 24-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Maikammer kontrolliert. Er sagte zu den Polizisten, dass er noch nie Drogen genommen habe. Allerdings stellten die Beamten sehr wohl Auffälligkeiten fest. Ein Test reagierte positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Auch in diesem Fall wurden die Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Zudem erwarten den Mann ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.