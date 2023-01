In der Nacht auf Dienstag hat die Polizei einen berauschten Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeibericht war der 41-Jährige aus der Verbandsgemeinde Weilerbach gegen Mitternacht in der Talstraße unterwegs, als die Polizei ihn und seinen Citroën anlassunabhängig kontrollierte. Er gab an, auf dem Nachhauseweg nach der Arbeit zu sein. Da die Beamten Hinweise darauf sahen, dass der Mann Drogen konsumiert haben könnte, baten sie den 41-Jährigen zum Drogentest. Dieser reagierte auf die Stoffgruppe Amphetamin und dem Cannabis-Wirkstoff THC. Der 41-Jährige räumte den Konsum letztlich ein. Er musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten nun mehrere Verfahren.