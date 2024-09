Die Polizei hat am späten Freitagnachmittag einen 18-Jährigen kontrolliert, der mit einem E-Scooter in der Neustadter Mandelgasse unterwegs war. Während der Kontrolle sei den Beamten aufgefallen, dass der junge Neustadter „bei der Fahrt offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel“ gestanden habe, heißt es in einer Pressemitteilung vom Wochenende. Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.