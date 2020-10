Die Polizei hat am Samstagabend einen 24-jährigen Autofahrer bei einer Kontrolle in der Sauterstraße in Neustadt dabei erwischt, wie er berauscht am Steuer saß. Dabei hatten die Beamten leichtes Spiel. Der Mann hatte die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil er trotz Dunkelheit ohne Licht fuhr. Ein Urintest bestätigte, dass der Mann Betäubungsmittel, konkret THC und Amphetamin, konsumiert hatte. Den Betroffenen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeit, die mindestens mit einem Bußgeld von 500 Euro, einem Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg geahndet wird.