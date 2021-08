Im Wasserschutzgebiet neben der Totenkopfstraße (Waldgebiet im Bereich der Römerwachtstube) ist am Montag illegal Müll entsorgt worden. Auch ein gefüllter Benzinkanister war dabei. Das teilt die Polizei mit. Der genaue Tatzeitraum ist unbekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.