Die Feuerwehr ist am Mittwoch gegen 10 Uhr wegen gemeldeter Benzindämpfe aus der Tiefgargarage eines Kreditinstituts in der Schütt ausgerückt. Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte den Geruch wahr. Unter Atemschutz und mit Messgeräten kontrollierte die Feuerwehr die Tiefgarage. Eine Benzinlache oder sonstige ausgetretene Flüssigkeit konnte jedoch nicht gefunden werden. Die Wehrleute belüfteten die Tiefgarage, um den Geruch herauszudrücken. Während des Einsatzes kam es in der Schütt zu Verkehrsbehinderungen.