Im Verfahren zur Neuausweisung des Wasserschutzgebiets Benzenloch hätten sie auch mit Vertretern des Bauern- und Winzerverbands Gespräche geführt, teilen die Gemeindewerke Haßloch in einer Stellungnahme zu dem Artikel „Landwirte als Leidtragende“ vom Mittwoch, 2. September, mit.

Wie berichtet, befürchten Winzer Nachteile durch die Vergrößerung des Haßlocher Wasserschutzgebiets auf Neustadter Gemarkung. Es soll künftig 23,2 statt 1,9 Quadratkilometer groß sein. Auch die Neueinteilung der Schutzzonen sehen sie kritisch.

Für Kooperationen bereit

Dazu hat es laut der Gemeindewerke in den vergangenen Jahren Gespräche und Informationsveranstaltungen gegeben, an denen unter anderem Vertreter der Landwirtschaftskammer, des Bauern- und Winzerverbands und des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) beteiligt gewesen seien. Dabei sei vonseiten des Bauern- und Winzerverbands die Meinung vertreten worden, „dass die Ausweisung eines Wasserschutzgebietes mit den voraussichtlichen Verboten nicht allzu problematisch“ sei. Sie hätten aber auch Befürchtungen geäußert, dass es zukünftig neue Vorgaben oder Gesetze geben könnte, die die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen in Wasserschutzgebieten erschweren könnten.

Zwischen 2016 und 2018 sind nach Angaben der Gemeindewerke auch Gespräche zu Kooperationen zwischen ihnen mit Winzern sowie Landwirten in Bezug auf das Wasserschutzgebiet geführt worden. Diesen Kooperationen würden sie auch weiterhin offen gegenüberstehen.

Eingriffe in den Untergrund verboten

Etwa zwei Drittel des Wasserschutzgebiets sollen als Schutzzone IIIB ausgewiesen werden, informieren die Werke. „Die Zone IIIB umfasst Verbote, die Eingriffe in den Untergrund betreffen, und Verbote bezüglich landwirtschaftlicher Nutzung. Bei der landwirtschaftlichen Nutzung gehen die Verbote nicht über die gute fachliche Praxis hinaus“, so die Gemeindewerke.

Im Benzenloch gebe es ein funktionierendes System für die Versorgung mit Trinkwasser. Es wäre „unverhältnismäßig“ , so ein System in einem anderen Gebiet aufzubauen. Zumal auch dann noch das Benzenloch zur Trinkwasserversorgung benötigt würde.