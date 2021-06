Der Benefizlauf des TuS Maikammer war trotz der geänderten Bedingungen ein Erfolg. Statt an einem festen Termin auf dem Sportplatz sammelten die Teilnehmer individuell Kilometer mit Radfahren, Wandern, Spazieren, Walken oder Laufen. Organisatorin Viola Kirschke-Deck: „Über 100 Teilnehmer brachten so rund 11.500 Euro zusammen. Das Geld geht an ein Kinderheim in Uganda.“ Das Projekt im Südosten Uganda in Jinja am Victoriasee bietet Kindern ein Zuhause, die keine Eltern mehr haben oder deren Familien zu arm sind, um ihre Kinder zu unterstützen. Am meisten Kilometer sammelte Langstrecklerin Beate Reeb (Neustadt). Sie verbuchte in dem einwöchigen Aktionszeitraum 172 Kilometer. Zusammen mit Ursula Hauck und Anke Priester brachte das Trio sogar 400 Kilometer in die Sponsorenliste ein. Jeder Teilnehmer hatte sich vor dem Lauf Unterstützer gesucht, die sich verpflichteten, jeweils einen bestimmten Gesamtbetrag oder einen festen Betrag pro Kilometer für den guten Zweck zu spenden. Fünf Schulklassen der Maikammerer Johannes-Leonhardt-Grundschule waren ebenfalls am Start. Hier organisierte Lehrerin Karin Lechner Startnummern als besondere Motivation für die jungen Läufer. Einer der jüngsten Läufer war der vierjährige Pirmin Eichhorn, der trotz der sommerlichen Hitze ebenfalls einige Kilometer unterwegs war. Kirschke-Deck freut sich daher besonders, dass trotz den aktuellen Einschränkungen die Beteiligung so hoch war: „Insgesamt 2200 Kilometer sind beachtlich. Aber besonders bei den Kindern war zu beobachten, dass sie hungrig auf Bewegung waren und deshalb mit ihrer Schule so motiviert teilnahmen.“