Die Jugendphilharmonie Neustadt veranstaltet am kommenden Freitag ein Benefizkonzert zugunsten der ukrainischen Geflüchteten, die in Neustadt und den Weindörfern angekommen sind.

Beginn des Konzerts der Jugendband „No Rest For Spirits“ ist um 19 Uhr im Konzertsaal der Jugendphilharmonie Deutsche Weinstraße (Juphi) in der Chemnitzer Straße 2 neben dem Telekom-Hochhaus. Die Band unterstützen werden der Neustadter Davit Nikalayan, ehemaliger Teilnehmer beim TV-Gesangswettbewerb „The Voice Kids“, sowie ein ukrainisches Mädchen, das in ihrer Heimat bei einem ähnlichen Format teilgenommen hat, wie Marina Kammerloch, Leiterin der Juphi, mitteilt. Es werden Spenden für die Flüchtlinge gesammelt.

Die Jugendphilharmonie arbeitet eng mit dem Ukraine-Netzwerk Neustadt zusammen. Erst am vergangenen Samstag hatten die Juphi und das Netzwerk zu einem ersten Kennenlerntreffen in die Chemnitzer Straße eingeladen – zwischen 300 und 400 Menschen waren gekommen. Die Juphi bietet darüber hinaus geflüchteten Kindern und Jugendlichen unter anderem kostenlosen Einzel- und Gruppenunterricht sowie eine wöchentliche Begegnungsplattform für geflüchtete Familien inklusive Kinderbetreuung an.