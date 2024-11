Auch in diesem Jahr veranstaltet der Förderverein Hospizarbeit Neustadt und Umgebung ein Benefizkonzert zugunsten der lokalen Hospizarbeit und des Ambulanten Hospiz- und Palliativzentrums (AHPZ) Neustadt.

Anlässlich des Welthospiztages, der am 12. Oktober 2024 stattgefunden hat, lädt der Verein am Sonntag, 3. November, um 18.00 Uhr, ein, gemeinsam einen besonderen musikalischen Abend zu erleben und dabei Gutes zu tun. Auf der Bühne in der Martin-Luther-Kirche: die Band „Hetzel und die Stifte“ - bestehend aus einer bunten Mischung an Musikern, die dem Hetzelstift eng verbunden sind. Ihr Repertoire umfasst eine Mischung aus Pop und Rock, stets sehr mitreißend und bewegend.

Das diesjährige Motto des Abends lautet „bunt wie das Leben“ . Die Hospizbewegung steht seit ihren Anfängen für Solidarität und Vielfalt. „In der Hospizarbeit engagiert man sich für Menschen jeglichen Alters, Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlicher und geistiger Fähigkeiten, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft. Kaum ein anderes Thema verbindet uns Menschen so sehr wie das Leben und die Sterblichkeit“, heißt es seitens des Vereins. „Wir laden daher jeden ganz herzlich dazu ein, mit uns die Musik und das Leben in all seinen Facetten zu feiern.“ Der Eintritt zum Benefizkonzert in der Martin-Luther-Kirche ist frei. Das Team freut sich über Spenden.