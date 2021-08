Innerhalb von drei Tagen praktisch ausverkauft war das Benefizkonzert „Haßloch rocks for Ahrtal“, das der Gewerbeverein am Samstag, 7. August, zugunsten der Flutopfer veranstaltet. Am Montag waren bereits 436 der 440 Tickets im Vorverkauf weg. Bis zu 500 Besucher sind laut Coronaverordnung auf dem Jahnplatz erlaubt, aber es wurden nur 440 Eintrittskarten angeboten, weil auch Band, Ausschank, Technik und ähnliches eine große Anzahl von Personen ausmachen. Auf die Bühne kommen mit „Die iDOLe“ und „Hossa“ zwei bekannte Partyrock-Bands. Alle Beteiligten verzichten auf ihre Gagen, sodass der volle Erlös Flutopfern zukommen wird. Der Jahnplatz wird am Freitag, 7. August, 13 Uhr, für den Aufbau gesperrt. Die Sperrung bleibt bis Sonntag, 14 Uhr, bestehen. Parkplatzsuchende werden gebeten, auf den Pfalzplatz auszuweichen.