Ein voller Erfolg war das Benefizkonzert „Haßloch rocks for Ahrtal“ am Samstag auf dem Jahnplatz. „Die Leute hatten einen Riesenspaß“, sagte Marion Steffens vom Gewerbeverein Haßloch, die die Veranstaltung mit den Party-Rockbands „Hossa“ und „Die IDOLE“ organisierte. Die 440 angebotenen Tickets seien innerhalb kürzester Zeit ausverkauft gewesen, alles sei coronakonform korrekt abgelaufen. „Wir haben ein tolles Feedback bekommen, die Besucher waren froh, dass endlich wieder etwas angeboten wurde.“ Die Gäste hatten feste Tischnummern und durften auch nur in diesem Bereich tanzen. Wie hoch der Betrag, der an die Flutopfer überwiesen wird, genau sein wird, konnte Steffens am Sonntag noch nicht sagen. „Die Gastronomie hat noch nicht abgerechnet“, erklärte sie. Keiner der am Konzert Beteiligten habe ein Honorar bekommen, betonte sie. Und auch die Gema-Gebühr, die der Gewerbeverein zahlen müsse, sei von einer Firma übernommen worden. Viele Gäste hätten darüber hinaus am Abend noch zusätzlich gespendet.