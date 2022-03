Die Neustadter Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH versteigert zu Ostern ein von dem Künstler und Kulturbotschafter Gerhard Hofmann gestaltetes Straußenei. Am Sonntag, 3. April, kann es zwischen 13 und 19 Uhr im Rathaus-Innenhof begutachtet werden. Laut Stadtverwaltung hatte Hofmann das Ei bei einem Osterei-Wettbewerb gefertigt, der 2021 von TKS und Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft ausgerufen worden war. Wer mitsteigern will, kann sein Angebot bis Mittwoch, 13. April, per E-Mail an stadtmarketing@neustadt.eu senden. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird dann per E-Mail informiert. Der Erlös der Versteigerung geht an das Ukraine-Spendenkonto der Stadt Neustadt.