Wolfgang Kochanek, der als Investor aus der ehemaligen Papierfabrik Hoffmann & Engelmann in der Talstraße einen bunten Mix aus Wohnen, Kultur und Gewerbe schaffen möchte, ist verärgert. Denn Unbekannte haben eine Wand beim Palmengarten mit großflächigen Graffiti-Besprühungen verunstaltet. Da es zuletzt in Neustadt häufiger solche Fälle gegeben habe und Kochanek diese nicht mehr dulden möchte, hat der Unternehmer eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt. „Ich will, dass die Täter wissen, dass wir das nicht länger hinnehmen und sie erwischen wollen.“ Kochanek hat auch die Polizei eingeschaltet. Er investiere sehr viel Geld in die alte Papierfabrik, „und dann passiert über Nacht solch eine Verunstaltung“. Hinweise von Zeugen zu diesem Fall oder zu anderen Graffiti-Fällen an die Polizei, Telefon 06321 8540. Den in der Nacht auf Freitag entstandenen Schaden beziffert Kochanek auf 3000 Euro.