„E negli occhi tuoi voglia di vincere“ – „und in deinen Augen der Wille zu gewinnen“. Den hatte die deutsche Mannschaft – und wie sogar. Mit einem eins zu null schickte sie im Finale die argentinische vom Platz. So geschehen am 8. Juli 1990 im Olympia-Stadion in Rom: Deutschland ist zum dritten Mal Fußball-Weltmeister. Was für ein Sommermärchen.

Der Begriff wurde zwar erst 16 Jahre später geprägt. Doch, mal ehrlich, wer die WM 1990 miterlebt hat, gerät heute noch ins Schwärmen.

Und diese WM