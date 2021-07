Obwohl der Schaden bei einem Auffahrunfall am Freitagnachmittag in Haßloch minimal war, kam es im Anschluss zu Streit mit Beleidigungen und Bedrohungen. Laut Polizei bog ein Fahrer von der Langgasse aus auf den Rathausplatz ein, der Fahrer hinter ihm fuhr aus Unachtsamkeit auf das Fahrzeug auf. Der Streit brach zwischen dem 35-jährigen Unfallverursacher und zwei Zeugen aus. Diese seien von dem Unfallverursacher mehrfach beleidigt und bedroht worden, berichteten weitere Zeugen der Polizei. Offenbar habe es den Mann gestört, dass sich die beiden Zeugen in den Unfall „eingemischt“ hätten. Nach Polizeiangaben wurde Strafanzeige gestellt.