Neustadter über Sicherheitssperre an Entwässerungsgraben bei Lachen entsetzt.

„Seit Jahrzehnten, ach was, seit undenklichen Zeiten gibt es östlich von Lachen eine kleine steinerne Brücke über einen mit Pappeln, Erlen, Schilf und Büschen bewachsenen Entwässerungsgraben, der aber nur in regenreichen Wochen sein Wasser rheinwärts schickt.“

So beschreibt RHEINPFALZ-Leser Wilfried Jakobi einen Ort, an dem er selbst gerne spazieren geht. Für jeden Fußgänger – oder Radfahrer parallel zur B39 Richtung Geinsheim oder Speyer –, sei die Brücke „ein Idyll in der dortigen Kultur- und Auenlandschaft aus Feldern und Wiesen“. Was Jakobi bislang als zusätzlichen Reiz empfand: die Schlichtheit des kleinen Bauwerks, links und rechts nur von ein paar Steinquadern gesäumt und damit in die Umgebung eingepasst.

„Überaus plump“

Umso mehr hat es ihn erstaunt, dass seit kurzer Zeit – „womöglich aus Sicherheitsgründen“ – ein hohes und „an Plumpheit kaum zu überbietendes“ Stahlrohrgeländer das Brückenensemble beidseits entstelle. Montiert seien die Geländer auf Ständern, die in die Steinquader einbetoniert worden seien. „Ein Schlag in die Magengrube für jeden, der gerade diese Stelle in der Auenlandschaft liebte“, hält der Neustadter fest und fragt sich: „Wäre es nicht auch drei Nummern kleiner gegangen, von den Kosten ganz zu schweigen.“

Verantwortlich für die beidseitigen Geländer ist die städtische Tiefbauabteilung. Montiert worden sei es wegen der Sicherheit und in Absprache mit der Umweltabteilung, heißt es auf Nachfrage aus dem Rathaus. Da wegen des Entwässerungsgraben grundsätzlich eine Absturzgefahr bestehe, sei es höchste Zeit gewesen, die kleine Brücke zu sichern. Bei dem Geländer handele es sich um ein Standardmodell, das vielleicht nicht das allerschönste, aber auch nicht sehr teuer gewesen sei.