Die Agenturen hatten es gemeldet: US-Sängerin Pink schwärmt vom deutschen Wein, vor allem aber vom Riesling. Deshalb will der 41-jährige Megastar auch unbedingt mal die hiesigen Weinregionen besuchen. Wie könnten es die Neustadter Touristiker anstellen, Pink hierher zu locken? Tourist-Chef Martin Franck hat Ideen.

Herr Franck, können Sie spontan mit der Sängerin Pink etwas anfangen?

Ja, den Namen kenne ich natürlich. Ich kenne und mag auch einige ihrer Songs. Wir könnten Pink ja zu einem Unplugged-Konzert in den Spiegelpalast beim Deutschen Weinlesefest einladen – zu dem einen oder anderen Glas Riesling. Oder wegen des sicher großen Publikumsinteresses gleich in den Saalbau. Und dann mit ihr auf dem Balkon mit einem Riesling anstoßen.

Aber wie würden Sie Pink den Besuch richtig schmackhaft machen?

„Just give me a reason“ (Gib mir nur einen Grund), meinen Sie, um einen Song zu erwähnen. Also ich würde Sie so ansprechen: „Frau Pink oder Miss Moore, wissen Sie eigentlich, dass wir jedes Jahr zu Ihren Ehren die rosa Mandelblüte in Ihrem Namen an der Deutschen Weinstraße gebührlich feiern, mit bestem Riesling aus Neustadt an der Weinstraße und seinen Weindörfern? Dabei bieten wir auch das ,Rosa Leuchten im Glas’ – ganz Pink, nur Roséweine aus Neustadt, der Pfalz und der ganzen Welt. Als wäre die Veranstaltung für Sie erfunden!“

Haben Sie sich grad in die Lieder von Pink eingelesen?

(lacht) Ein wenig. Da gibt es noch eines, das „Who knew“, also „Wer wusste“, heißt. Und unter dem Motto könnten wir ihr dann erklären, dass die Pfalz das größte Riesling-Anbaugebiet der Welt und damit sozusagen weltweit bekannt ist. Wie Pink und ihre Musik. Das sollte sie doch davon überzeugen, die Pfalz zu besuchen.

Um selbst noch ein Argument zu liefern: Ein anderer Song heißt „Cover me with sunshine“. Das hätte die Pfalz ja schon voraus, angesichts der vielen Sonnenstunden, wenn auch nicht im Moment ...

Ja, genau. So könnte es weiter gehen: Wir würden Pink ebenfalls liebevoll bedecken mit viel Sonnenschein und mit ihr das Glas heben, Stichwort „Raise your glass“. Und natürlich das Versprechen, dass es eine „True love“, eine echte Liebe wäre, würde Sie zu uns kommen.

Schreiben Sie ihr jetzt?

Wir werden mal versuchen, mit ihrer Agentur Kontakt aufzunehmen. Immerhin verschicken wir (das Weingut Stolleis) Riesling bis zur Polarstation. Warum sollten ein paar gute Flaschen Neustadter Riesling nicht auch den Weg zu Pink finden!