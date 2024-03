Neustadt wird prüfen, ob in der Stadt eine Hundewiese oder ein Hundespielplatz eingerichtet werden können. Einen entsprechenden Auftrag erteilte der Stadtrat am Dienstagabend auf Initiative der SPD. Die Sozialdemokraten hatten ursprünglich auch schon einen konkreten Vorschlag für einen Standort gehabt: das nicht mehr genutzte Gelände des Schäferhundevereins in der Nachtweide. Baudezernent Bernhard Adams (parteilos) berichtete allerdings, dass das Grundstück als Gewerbefläche vorgesehen sei. Adams erwähnte auch, dass es schon früher Überlegungen zu einer Hundewiese gegeben habe und 50.000 Euro für die Umzäunung vorgesehen gewesen seien. Das Thema habe in der Verwaltung aber „nicht oberste Priorität“ gehabt.

Einige Ratsmitglieder waren am Dienstag der Meinung, dass eine Hundewiese oder ein Hundespielplatz in der Innenstadt am sinnvollsten seien. Als mögliche Standorte wurden im Rat vorgeschlagen: ein Teil der Festwiese, die Grünfläche vor der Volkshochschule und ein Gelände zwischen Lidl und Aldi. An allen vorgeschlagenen Standorten wurden im Rat aber auch umgehend Zweifel oder Widerstand zum Ausdruck gebracht. Die Prüfung liegt nun bei der Stadt.