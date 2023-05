Die Ortsgemeinde Maikammer tritt dem Kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz bei. Damit soll ein Beitrag dazu geleistet werden, den Klimaschutz auf Gemeindeebene voranzutreiben.

Der Ortsgemeinderat hat den Beitritt einstimmig beschlossen. Zuvor hatte die Regionalreferentin für die Mittelhaardt und Südpfalz der Energieagentur Rheinland-Pfalz, Isa Scholtissek, das Gremium über den Klimapakt informiert. Mit diesem Beitritt verpflichtet sich die Ortsgemeinde, ihre Aktivitäten im Klimaschutz und auch in der Anpassung an Klimawandelfolgen zu verstärken. Die Ortsgemeinde soll davon profitieren: So können eine Initialberatung durch die Energieagentur und eine Fördermittelberatung im Bereich Klimaschutz und Klimawandelanpassung in Anspruch genommen werden.

Die Ortsgemeinde habe in den vergangenen Jahren schon einige Maßnahmen zum Klimaschutz umgesetzt, so Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU). Dazu gehörten unter anderem die Installation von PV-Anlagen, die Erschließung des Baugebiets „Eulbusch III“ mit einem Kalten Nahwärmenetz und der „Grünplan Maikammer“. Der Beitritt zum KKP sei ein konsequenter Schritt zur weiteren Umsetzung des Cittaslow-Leitbilds der Ortsgemeinde.