Vor etwas mehr als einem Jahr erschütterte das Fiasko bei der Erhebung von Ausbaubeiträgen für die Sanierung der Weinstraße in Diedesfeld das Vertrauen in die Verwaltung. Ein Anwohner will auch den später nach unten korrigierten Forderungen so nicht nachkommen. Wieso, hat er vor dem Stadtrechtsausschuss erläutert.

Die Beitragsbescheide samt Schreibfehler kamen zu Weihnachten