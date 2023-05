Das Zeter Berghaus in der Nähe des Hambacher Schlosses ist ein beliebtes Lokal und Ausflugsziel. Weil der Betrieb dadurch über Jahre wuchs, herrschte Handlungsbedarf. Doch nun ist alles geklärt.

Im Jahr 2021 sei die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd auf die Stadt zugekommen mit der Bitte, „dass wir uns das Gelände mal ansehen“, erläuterte Heike-Katherina Soffel (Abteilungsleiterin Bauordnung) im Bauausschuss. Grund für den Hinweis der SGD: Es gebe am Zeter Berghaus „erhebliche Außenanlagen, die nicht genehmigt sind“. Beim Vor-Ort-Termin der Stadtverwaltung habe sich der Eindruck bestätigt. Zugleich habe sich der Pächter des Zeter Berghauses von Anfang an konstruktiv gezeigt, sodass man eine Rückbauverfügung ausgearbeitet habe. Soffel zeigte im Ausschuss mehrere Aufnahmen vom Gelände. Farblich markiert waren Bereiche, die der Pächter entfernt hat. „Es wurde massiv zurückgebaut“, so Soffel. Dazu zählt auch ein großes Zelt für Veranstaltungen. Einzig ein Pagoden-Zelt stehe noch. Hier sei vereinbart, dass es im November zurückgebaut werde.

Lob für Betreiber

Auch Baudezernent Bernhard Adams lobte den Zeter-Berghaus-Betreiber: „Er war sehr konstruktiv.“ Der Dezernent betonte, dass die Stadt nicht anders habe handeln können, „denn wir befinden uns dort in einem naturschutzrechtlich sehr sensiblen Bereich“. Mit dem Beschluss vom Donnerstag ist der Betrieb in seiner aktuellen Form nun komplett genehmigt. Vom Bauausschuss und dem ebenfalls tagenden Diedesfelder Ortsbeirat gab es dazu keine Gegenstimmen.

Das Zeter Berghaus war ab Ende November für drei Monate geschlossen worden, um alle beanstandenden Bereiche zurückzubauen und den Außenbereich etwas umzugestalten. In einem RHEINPFALZ-Gespräch hatte Betreiber André Ingensand selbst davon gesprochen, dass es ihm wichtig sei, dass nun alles auf rechtlich sichere Füße gestellt werde.

Seit 31 Jahren bewirtschaftet Ingensand das Zeter Berghaus mit einer Mischung aus Kochkunst und Kultur. Ursprünglich ein Freizeithäuschen, war das Gebäude in den 1950er-Jahren in den Besitz der Familie Zeter übergegangen.