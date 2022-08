Ein 20-Jähriger und sein 70 Jahre alter Onkel sind am Donnerstag um fünf Uhr am alten Bahnhof in ein Gebäude eingebrochen. Beim Verladen von Diebesgut wurde das Duo nach Angaben der Polizei von einem Anwohner gestört, woraufhin die beiden den Tatort fluchtartig verließen. Die Streife konnte die beiden Diebe aufgrund des notierten Kennzeichens am Wohnanwesen antreffen und festnehmen. Weil der Onkel, der den Transporter führte, alkoholisiert war, musste er eine Blutprobe abgeben. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.