Nach einer ganz aufs Digitale beschränkten Version im vergangenen Jahr, präsentiert sich der „Tag der Architektur“ am kommenden Wochenende als Hybrid-Veranstaltung, bei der 81 von einer Jury ausgewählte Projekte in ganz Rheinland-Pfalz, darunter 26 in der Pfalz, teilweise online, teilweise in Präsenz vorgestellt werden. Neustadt hat dabei Glück: Hier stehen den Architekturbegeisterten gleich drei Objekte zur Auswahl – und alle dürfen tatsächlich ganz klassisch besucht werden.

Los geht es schon am Samstag, 26. Juni, wenn das Haardter Architekturbüro Joachim Becker in der Innenstadt in der Friedrichstraße 11 vorführt, wie es 2018/19