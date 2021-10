Ein Ladendetektiv hat am Mittwoch gegen 13.40 Uhr in einem Supermarkt in Lambrecht einen Mann beim Stehlen diverser Artikel beobachtet. Als der Detektiv den Mann darauf ansprach, kam es laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Dem Täter gelang es, den Supermarkt mit diversem Diebesgut zu verlassen. Der Ladendetektiv verfolgte ihn zwar zu Fuß durch die gesamte Stadt, fand ihn jedoch nicht. Inzwischen gibt es einen Tatverdacht gegen einen Mann aus der Verbandsgemeinde Lambrecht. Die Ermittlungen werden noch weitergeführt.