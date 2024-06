Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Gemeinde Haßloch zusammen mit dem Landkreis Bad Dürkheim an der bundesweiten Kampagne Stadtradeln. Die Aktion läuft bis 9. Juli.

Carsten Borck, Erster Beigeordneter der Gemeinde Haßloch und die Klimaschutzmanagerin Andrea Petmecky möchten alle Haßlocher Bürger motivieren, sich am Stadtradeln zu beteiligen: „Radfahren ist ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz und entschleunigt nebenbei unser oft viel zu eng getaktetes Leben – radeln Sie mit uns und sammeln Sie für Haßloch möglichst viele Radkilometer!“

Während des Aktionszeitraumes sind verschiedene Veranstaltungen geplant: Begleitend zum Stadtradel-Zeitraum gibt es in der Gemeindebücherei einen Aktionstisch mit Literatur zum Radfahren – angefangen von Fachliteratur für die Kleinsten über Reparaturhandbücher bis hin zu Tourenführern. Am Dienstag, 25. Juni, gibt es ein besonderes Angebot für Pendler, die mit dem Rad zur Arbeit oder Ausbildungsstätte fahren: Zwischen 7 und 9 Uhr gibt es als Dank fürs Radfahren Kaffee und Kuchen in der Bahnhofstraße – „das haben wir uns beim Brückenkaffee zwischen Mannheim und Ludwigshafen abgeschaut“, so Petmecky. Außerdem bietet das Team um die Klimaschutzmanagerin zwei Touren an: Am Samstag, 29. Juni, um 14 Uhr zum Kletterwald in Speyer und am dienstag, 9. Juli, um 18 Uhr eine Abschlussfahrt rund um Haßloch. Start ist jeweils vor dem Haßlocher Rathaus. Außerdem bietet auch der ADFC am Donnerstag, 4. Juli, eine Feierabendrunde zum Kilometersammeln an – diese und weitere Toren des ADFC findet man im Netz touren-termine.adfc.de.

Mit der Auftaktveranstaltung zum diesjährigen Stadtradeln sind alle Bürger aufgerufen, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege mit dem Rad zu fahren und dabei Kilometer für Haßloch zu sammeln. Teilnehmen können alle, die in Haßloch wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule oder Ausbildungsstätte besuchen. Geradelt wird in Teams für mehr Klimaschutz und eine bessere Radförderung. Auf die fahrradaktivsten Teams warten verschiedene Preise bei der Abschlussveranstaltung in Haßloch am 9. September. Ausgezeichnet werden das Team mit den meisten Radelnden, das Team mit den meisten Kilometern und der Radler oder die Radlerin mit den meisten gesammelten Kilometern.

Die Schulen können über den Landeswettbewerb am Schulradeln teilnehmen (schulradeln.de). Zusätzlich vergibt die Sparkasse Rhein-Haardt wie schon in den vergangenen Jahren Klimaschutzpreise für Schulen. Prämiert werden die jeweils drei Grund- und weiterführenden Schulen aus der Region mit den meistgeradelten Kilometern – sie werden von der Sparkasse mit Geldpreisen für Klimaschutzaktionen belohnt.

Info

Anmeldungen zum Stadtradeln sind möglich unter stadtradeln.de/hassloch. Fragen zum Stadtradeln in Haßloch beantwortet Andrea Petmecky, Telefon 06324 935-271, oder per E-Mail an Andrea.Petmecky@hassloch.de.