Eine leichte verletzte Person und 1500 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Ludwigsstraße in Neustadt ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war ein 24-jähriger Autofahrer auf der B38 in Richtung Lambrecht unterwegs. Als er links in den Kohlplatz abbiegen wollte, übersah er eine 26-jährige Radfahrerin, die ihm entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau leicht verletzt wurde.