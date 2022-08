Das ganze Dorf war am Sonntag in Esthal auf den Beinen, als der Kerwe-Umzug durchs Dorf lief. 21 Nummern waren beteiligt.

„Es war richtig was geboten“, schwärmte Orts- und Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn am Nachmittag. Die Kerwe sei überhaupt sehr gut besucht gewesen, auch von außerhalb seien viele gekommen. „Die Dorfjugend war am Samstag sozusagen leergetrunken.“ Für Stimmung sorgte auf dem Dorfplatz die Band „Lime Light“.

Am Sonntag folgte auf den Umzug wie immer die Kerwe-Redd, die Madeleine Herter und Dietmar Kaiser hielten. Aus gesundheitlichen Gründen aufgehört hat Dorfbüttel Anton Rauch, er wurde zum Ehrenbüttel ernannt. Sein Nachfolger ist Helmut Eisenhauer.

Gefeiert wird noch am Montag und Dienstag. An den beiden Tagen ist auch die „Kaffeestubb“ im Bürgerhaus geöffnet. Am Dienstag wird die Kerwe wieder beerdigt. Der „Trauerzug“ zieht ab 19 Uhr vom Dorfplatz in Richtung Bürgerhaus.