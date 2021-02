Einen außergewöhnlichen Fund machte eine Frau in Lambrecht, als sie am Samstag das Haus ihrer verstorbenen Mutter entrümpelte. In einer Schublade fand die 51-Jährige Munition und Handfeuerwaffen. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass es sich um mehrere Schreckschusswaffen, ein Luftgewehr und um mehrere Patronen scharfer Munition handelte. Die Funde wurden sichergestellt und werden laut Polizei „der Vernichtung zugeführt“. Die Finderin reagierte vorbildlich, heißt es im Polizeibericht, weil sie die Beamten über den Fund informierte und die Waffen und Munition nicht selbst zur Dienststelle brachte. Andernfalls wäre eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet worden.