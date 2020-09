Ein dunkelgrüner Skoda Fabia ist am Montag zwischen 18.45 und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz des Globus-Markts in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Unbekannter beim Einparken gegen den Wagen. Durch seine Unfallflucht machte er sich strafbar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06321/8540 zu melden.