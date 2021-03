Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls, bei dem am Freitag gegen 16.50 Uhr auf der B 271 ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand. Ausgelöst wurde der Unfall durch die Fahrerin eines weißen Autos, die sich an der Anschlussstelle Deidesheim in den fließenden Verkehr auf der B 271 einfädeln wollte. Um einen Zusammenstoß mit ihr zu vermeiden, musste ein Fahrer, der auf der bevorrechtigten Fahrbahn unterwegs war, eine Vollbremsung einleiten. Der Fahrer des nachfolgenden Fahrzeugs konnte allerdings nicht mehr bremsen und fuhr auf das Auto vor ihm auf. Laut Polizei hielt die Fahrerin des weißen Fahrzeugs kurz an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der anderen Beteiligten. Im Anschluss entfernte sie sich jedoch, ohne Angaben zu ihrer Person und zu ihrer möglichen Beteiligung am Unfall zu machen. Das Fahrzeug habe ein Neustadter Kennzeichen und sei durch den Unfall nicht beschädigt worden, heißt es in einer Polizeimeldung. Bei der Fahrerin soll es sich um eine etwa 40- bis 50jährige Frau mit braunen oder dunkelblonden Haaren handeln. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen, Telefon: 06324-933-0, E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de.