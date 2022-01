Zwei Männer und eine Frau sind am Neujahrsmorgen erwischt worden, als sie versuchten, auf einer Baustelle Diesel zu stehlen. Die Polizei Neustadt wurde kurz nach fünf Uhr alarmiert. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma konnte beobachten, wie zwei Überwachungskameras weggedreht wurden. Die Polizei kam mit mehreren Streifenwagen und stellte drei Personen auf dem Baustellengelände fest. Ein 31-jähriger Mann und eine 43-jährige Frau aus dem Kreis Bad Dürkheim versuchten, zu Fuß zu flüchten, konnten aber gestellt und festgenommen werden. Der dritte Täter, ein 39-jähriger Mann aus Mannheim, wurde umgehend widerstandslos festgenommen. Der Mann gab direkt zu, dass er zusammen mit den anderen beiden Diesel aus den Baumaschinen stehlen und es in den mitgeführten Lkw füllen wollte. Darüber hinaus räumte er ein, den Lkw an die Baustelle gefahren zu haben, obwohl er dafür keine Fahrerlaubnis hat und zudem noch unter dem Einfluss von Amphetamin und Methamphetamin stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Alle drei werden sich wegen des versuchten Dieseldiebstahls verantworten. Weiter wurden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie einer Trunkenheitsfahrt gegen den 39-jährigen Mann aus Mannheim eingeleitet.