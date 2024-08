Am Montagmorgen gegen 10 Uhr ist eine 85-Jährige in der Talstraße von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, ging die Seniorin mit ihrem Rollator in einem Innenhof hinter einem vermeintlich abgestellten Auto vorbei. Doch der 52-jährige Fahrer saß bereits im Fahrzeug und wollte rückwärts ausparken. Dabei übersah er die Frau und fuhr sie leicht an, sodass sie stürzte und sich leichte Verletzungen an Schulter, Knie und Unterarm zuzog. Eine ärztliche Behandlung war laut Polizeibericht glücklicherweise nicht erforderlich.