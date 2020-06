Nach Zeugenhinweisen hat die Polizei Haßloch am Montag kurz nach 11 Uhr die Personalien von Personen feststellen, die in der Weinlage Leisböhl in Haßloch Weinblätter von den Rebstöcken abgerissen haben. Über ähnliche Vorfälle in benachbarten Orten war zuletzt am Sonntag berichtet worden – ein Grund, warum der Zeuge so aufmerksam war. In dem Bericht war es um fünf Weinblätter-Diebe in Gönnheim gegangen, die „beutelweise“ das Laub gepflückt hätten. Zuvor war bereits ein ähnlicher Fall aus Wachenheim bekannt geworden.

Gegen die von der Polizei festgestellten Personen wird ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Von Seiten der Winzer wird in diesem Zusammenhang außerdem darauf hingewiesen, dass der Genuss von Weinblättern zu bestimmten Zeiten auf Grund des Aufbringens von Pflanzenschutzmitteln für die Gesundheit bedenklich ist.

Gefüllte Weinblätter werden unter anderem in der griechischen und orientalischen Küche geschätzt.