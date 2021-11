Der Beigeordnete der Stadt Neustadt, Bernhard Adams (parteilos), verdient künftig mehr Geld. Der Stadtrat hat am Mittwochabend einmütig zugestimmt, dass er eine Besoldungsgruppe nach oben gestuft wird und damit von A16 in B2 wechselt. Wie hauptamtliche politische Wahlbeamte eingestuft werden, richtet sich nach der Einwohnerzahl der Kommune. Neustadt fällt unter die Regel 40.000 bis 60.000 Einwohner. In der Kommunal-Besoldungsverordnung des Landes sind dann für jede Größe zwei Besoldungsgruppen vorgegeben. Der Amtsinhaber/die Amtsinhaberin muss in den ersten beiden Jahren in der niedrigeren Gruppe bezahlt werden. Danach ist die höhere Einstufung zulässig, entscheiden muss das jeweilige Gremium, in Neustadt der Stadtrat. Adams war am 24. September 2019 mit großer Mehrheit vom Stadtrat zum hauptamtlichen Beigeordneten gewählt und direkt vereidigt worden.