Der Beigeordnete für Bau- und Verkehrsangelegenheiten, Bernhard Adams (parteilos), bietet wieder eine Bürgersprechstunde an: Diese findet am Donnerstag, 6. Mai, von 15.30 bis 17.30 Uhr in der Amalienstraße 13 statt. Die Gesprächszeit ist auf 15 Minuten begrenzt, damit möglichst viele Bürger die Möglichkeit haben, ihr Anliegen mit ihm zu erörtern. Wer sich für einen Termin interessiert, kann sich dafür bei Dominique Reubig (Telefon 06321/855-1295, E-Mail dominique.reubig@neustadt.eu) anmelden. Adams bittet darum, dass bei der Anmeldung das zu besprechende Thema kurz erläutert wird.