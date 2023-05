Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag um 11 Uhr in der Hauptstraße in Lambrecht war mit der Fahrerin eines VW Sharan zwar alles in Ordnung, allerdings geriet der 47-jährige Beifahrer ins Visier der Polizisten. Sie stellten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis stand. Da dem 47-Jährigen aufgrund seiner Vergangenheit der Konsum von Drogen untersagt ist, muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Ein zweites Verfahren kommt dazu, da die Polizei bei ihm auch noch eine geringe Menge Kokain und Cannabis fand.